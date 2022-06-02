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США сняли введенные при Трампе ограничения на рейсы на Кубу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вашингтон в среду, 1 июня, снял ограничения на полеты на Кубу, введенные при экс-президенте Дональде Трампе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство транспорта США.

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Отмечается, что такое решение было принято по инициативе госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что это делается «для поддержки кубинского народа и в интересах внешней политики Соединенных Штатов».

В январе 2020 года американские власти приостановили все чартерные рейсы на Кубу, за исключением полетов в международный аэропорт в Гаване. Теперь все ограничения будут сняты.

Как отмечал экс-госсекретарь США Майк Помпео, соответствующее решение должно было не позволить кубинским властям получать доход от американских туристов. По его словам, причиной запрета полетов была политика репрессий руководства республики в отношении кубинского народа, а также поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее, 16 мая, источник Washington Examiner сообщил о том, что Белый дом частично снимает ограничения, наложенные американскими властями на Кубу. В частности, Вашингтон восстанавливает полеты американских авиакомпаний на Кубу, разрешает образовательные и профессиональные групповые поездки, восстанавливает программу по воссоединению семей и снимает ограничения на денежные переводы родственникам на острове. Кроме того, американская сторона планирует увеличить число своих дипломатических представителей на острове.

В ответ МИД Кубы назвал снятие ряда ограничений против страны со стороны США шагом в правильном направлении. При этом кубинская сторона подчеркнула, что ряд введенных против нее и неприемлемых для нее санкций всё еще продолжает действовать. К таким ограничениям внешнеполитическое ведомство Гаваны отнесло продолжающуюся экономическую блокаду острова, запрет для американцев на посещение региона и включение Кубы в список стран, спонсирующих терроризм. Кроме того, Гавана напомнила о том, что подавляющее большинство мирового сообщества выступает против ограничений в отношении Кубы и требует их устранения.

20 апреля посольство России в США призвало Белый дом отказаться от политики блокады в отношении Кубы. Там отметили, что политика санкций и блокады является бесперспективной.

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