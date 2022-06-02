США сняли введенные при Трампе ограничения на рейсы на Кубу

Вашингтон в среду, 1 июня, снял ограничения на полеты на Кубу, введенные при экс-президенте Дональде Трампе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство транспорта США.

Отмечается, что такое решение было принято по инициативе госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что это делается «для поддержки кубинского народа и в интересах внешней политики Соединенных Штатов».

В январе 2020 года американские власти приостановили все чартерные рейсы на Кубу, за исключением полетов в международный аэропорт в Гаване. Теперь все ограничения будут сняты.

Как отмечал экс-госсекретарь США Майк Помпео, соответствующее решение должно было не позволить кубинским властям получать доход от американских туристов. По его словам, причиной запрета полетов была политика репрессий руководства республики в отношении кубинского народа, а также поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее, 16 мая, источник Washington Examiner сообщил о том, что Белый дом частично снимает ограничения, наложенные американскими властями на Кубу. В частности, Вашингтон восстанавливает полеты американских авиакомпаний на Кубу, разрешает образовательные и профессиональные групповые поездки, восстанавливает программу по воссоединению семей и снимает ограничения на денежные переводы родственникам на острове. Кроме того, американская сторона планирует увеличить число своих дипломатических представителей на острове.

В ответ МИД Кубы назвал снятие ряда ограничений против страны со стороны США шагом в правильном направлении. При этом кубинская сторона подчеркнула, что ряд введенных против нее и неприемлемых для нее санкций всё еще продолжает действовать. К таким ограничениям внешнеполитическое ведомство Гаваны отнесло продолжающуюся экономическую блокаду острова, запрет для американцев на посещение региона и включение Кубы в список стран, спонсирующих терроризм. Кроме того, Гавана напомнила о том, что подавляющее большинство мирового сообщества выступает против ограничений в отношении Кубы и требует их устранения.

20 апреля посольство России в США призвало Белый дом отказаться от политики блокады в отношении Кубы. Там отметили, что политика санкций и блокады является бесперспективной.