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США поддержали «наступательные» кибероперации хакеров в поддержку Украины

Белый дом: кибероперации США против РФ не противоречат заявлениям о нежелании конфликта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Противоречий между стремлением США избежать прямой конфронтации с Россией и проведением «наступательных» киберопераций в поддержку Украины нет. Об этом в среду, 1 июня, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Мы не видим это таким образом», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос. Трансляцию пресс-конференции вела The Washington Post.

Ранее в этот день глава американского киберкомандования, директор Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Пол Накасоне рассказал, что хакеры США провели несколько «наступательных операций» в поддержку Украины. По его словам, все мероприятия проводились в соответствии с законом.

The Washington Post 12 мая сообщила, что администрация США сформулировала рекомендации по обмену разведывательной информацией с украинской стороной. Сообщается, что для того, чтобы снизить напряженность, было принято решение ввести ограничение на передачу отдельных данных Киеву.

8 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передает Киеву направленные против РФ разведданные. По ее словам, поставляемая информация направлена на то, чтобы украинские войска лучше противостояли России, а Киев якобы смог укрепить переговорные позиции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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