Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ нью-йоркского подварианта «Омикрона»

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в четверг, 2 июня, сообщил, что в России не зафиксированы случаи заболевания подвариантами «Омикрон»-штамма ВА.4, ВА.5 и так называемого «нью-йоркского» ВА.2.12.1.

«В России мы их пока не обнаруживали, и частично это связано с высокой степенью иммунизации населения. То есть я не могу исключать, что они даже незаметно проникали к нам, но иммунная прослойка не дает им распространиться на фоне доминирования варианта BA.2», — отметил он в беседе с агентством «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время в большинстве стран мира доминирует «стелс-Омикрон» (ВА.2), в России его доля среди новых случаев COVID-19 достигает 95%.

Как пояснил эксперт, с момента появления BA.2, он продолжает мутировать. Так, его последняя форма BA.2.12.1 получила широкое распространение в Нью-Йорке и в целом по Северной Америке. А субварианты BA.4 и BA.5 очень быстро передаются от человека к человеку и их труднее отследить иммунной системе.

«Это означает, что они с большей вероятностью могут вызвать инфекции у вакцинированных людей и повторное заражение у ранее переболевших, и в настоящее время преимущество «Омикрона» во многом обусловлено именно ре-инфекциями», — заключил Хафизов.

Ранее, 28 мая, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина выразила мнение, что новая волна распространения коронавирусной инфекции, чей очередной всплеск наблюдается в настоящее время в Европейских странах, может дойти и до России. По словам депутата, от заболеваемости коронавирусом по-прежнему можно защититься с помощью вакцинации. Она напомнила, что вирус мутирует, поэтому вакцина, которую ставили год назад, в какой-то степени защищает, но лучше обновить ее.

О новой волне заболеваемости коронавирусом в России заявлял еще 26 мая гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. По его словам, ее стоит ожидать во второй половине сентября. Ученый считает, что летом в России ситуация с коронавирусом будет нестабильной. Будет наблюдаться то повышение заболеваемости, то ее снижение. При этом пока причин для возникновения новой волны летом не наблюдается.

22 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о росте заболеваемости COVID-19 почти в 70 странах.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».