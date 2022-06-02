Военные ВС РФ организовали детский праздник на освобожденной территории

Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в Международный день защиты детей организовали детский праздник в одном из населенных пунктов освобожденной от украинских националистов территории. Кадры с мероприятия показал корреспондент «Известий» Ярослав Богат в четверг, 2 июня.

«Наконец-то благодаря нашим ребятам, которых мы ждали, молились и верили, дети будут учить нормальную историю — с чего всё начиналось. Поэтому большая благодарность за всё!» — говорит местная жительница.

Детей развлекали аниматоры в костюмах сказочных персонажей. В программу праздника вошли танцевальные и музыкальные конкурсы, рисование на асфальте, фестиваль мороженного, а также показ мультфильмов в полевом автоклубе.

Военнослужащие показали ребятам российскую военную технику, которая вызвала особый интерес. Дети смогли побывать внутри бронетранспортера, попробовать себя в роли водителя и командира боевой машины.

Это не первый праздник, который организовали российские военные на освобожденных территориях. Так, 31 мая восьмилетний мальчик подарил конфеты российским военным, которые устроили концерт для жителей освобожденного города Купянска в Харьковской области. Жители отметили, что таких мероприятий давно не было в городе.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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