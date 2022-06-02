Анкара попросила ООН официально изменить название Турции

Турция 1 июня попросила Организацию Объединенных Наций (ООН) изменить название страны на Türkiye. Соответствующая просьба была направлена в письме министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу генсеку организации Антониу Гутерришу.

«Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу. Письмом, которое я направил сегодня на имя Генерального секретаря ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye», — сообщил министр.

Как отмечает агентство Anadolu, власти страны желают изменить название страны из-за неблагозвучности в иностранных языках. В частности, на английском языке слово Turkey означает «индейка».

Новое название теперь должно использоваться во всех официальных документах и на международных форумах, дополняет «Газета.Ru».

29 мая стало известно, что власти Норвегии переименовали Белоруссию из Hviterussland в Belarus. По словам главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельд, таким образом Норвегия хочет поддержать борьбу за демократию.

Старое название Белоруссии на норвежском языке Hviterussland дословно переводилось как «Белая Россия»: от норвежского hvite — «белый», Russland — «Россия».