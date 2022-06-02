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Путин предложил вернуть почетное звание «мать-героиня» и ввести выплату в миллион рублей

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Инициативу возвращения почетного звания «Мать-героиня» стоит возвратить и поддержать. Об этом 1 июня сказал президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с семьями, награжденными орденами «Родительская слава»

«В целом условились серьезно обновить и расширить положения Указа Президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в том числе вернуть — хочу вот это подчеркнуть особо — вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», — сказал глава государства.

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Удостоенные этого звания получат по 1 млн рублей. Тем, кто получит медали и ордена «Родительская слава», выплатят 200 и 500 тыс. рублей соответственно.

«При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата — медали именно, медали ордена. Я предлагаю установить такую единовременную выплату. За орден у нас была единовременная выплата 100 тыс., за медаль ничего не было», — приводит его рассуждения о новых выплатах «Газета.Ru».

Кроме того, Владимир Путин также дал обещание расширить льготы для многодетных отцов, в частности, дать им право раннего выхода на пенсию.

В России орден «Родительская слава» получают родители или усыновители, которые воспитывают от семерых и более детей. За него также производится единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей.

Работа над возвращением звания уже ведется. Об этом «Известиям» 27 мая сообщила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Мать-героиня» присваивалось в СССР женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Последние в истории СССР присвоения данного звания состоялись, согласно указу президента СССР от 14 ноября 1991 года.

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