Минобороны РФ: СБУ планирует провокацию с обстрелом России ракетами большой дальности

Украинские боевики планируют применить ракетные системы залпового огня большой дальности (РСЗО) для ударов по российской территории. Такое заявление сделал 1 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ (Службы безопасности Украины — Ред.) планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — рассказал он.

С помощью такой провокации радикалы хотят вынудить российских военных открыть ответный огонь, чтобы потом обвинить их в атаках на мирное население, добавляет «Газета.Ru».

Также Мизинцев обратил внимание на то, что подразделения украинских сил территориальной обороны разместили склад с оружием в здании одного из лицеев Одессы. В районе общежития и школы №56 сделаны траншеи и опорный пункт. Отдельно подчеркивается, что боевики не эвакуировали жителей близлежащих домов.

В дополнение Мизинцев сообщил о том, что Россия 1 июня осуществила пять гуманитарных акций и передала 400 т гуманитарных грузов жителям освобожденных от украинских неонацистов Херсонской, Харьковской областей и Донбасса.

1 июня президент США Джо Байден объявил о том, что передаст Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности HIMARS. По словам американского лидера, возможность продолжать оружейные поставки Киеву появилась благодаря дополнительному финансированию.

Тогда же высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией. Так, Соединенные Штаты не считают Крым субъектом Российской Федерации и не признают независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Поэтому работа систем по целям в Донбассе с официальной точки зрения Вашингтона вполне может считаться допустимой, отметил Кортунов.

О том, что США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на $700 млн, стало известно 31 мая. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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