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Российский дипломат с опозданием выступил на заседании ООН из-за задержанной США визы

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Соединенные Штаты Америки задержали выдачу визы послу по особым поручениям МИД России Григорию Машкову, из-за этого он выступил с опозданием. Дипломат заявил об этом на заседании комитета Совбеза ООН, учрежденного резолюцией СБ ООН 1540 и занимающегося обзором ее исполнения.

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«Не надо меня ограничивать пятью минутами. Я летел сюда 10 тысяч километров не для того, чтобы сказать два слова. В противном случае лучше вообще не приезжать», — передает слова Машкова «РИА Новости».

Он поблагодарил американских коллег за то, что те всё же выдали ему визу и тем самым дали возможность выступить, при этом уточнив, что стоял вопрос о его персональном решении не посещать мероприятие.

5 мая Еврокомиссия рекомендовала странам — членам Евросоюза частично приостановить упрощение визового режима для бизнесменов и чиновников из РФ.

30 марта в посольстве России в Вашингтоне отметили, что Госдепартамент США, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, противоречит своим же заявлениям о приверженности дипломатической работе. Российские дипломаты призвали Соединенные Штаты и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, особенно необходимой в условиях международной напряженности.

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