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Двое астраханцев устроили стрельбу светозвуковыми патронами

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Полицейские задержали двоих астраханцев, которые катались по городу на автомобиле и стреляли из окон машины. Об этом в среду, 1 июня, сообщает «Астрахань-24».

Инцидент произошел в Харабалинском районе. Во время патрулирования экипаж ДПС получил сообщение о стрельбе на одной из улиц районного центра. Очевидцы сообщили, что иномарка остановилась на дороге и один из находившихся в машине выстрелил из окна.

Стражи порядка нашли автомобиль Skoda Rapid, за рулем которого был 19-летний местный житель. Также в машине был пассажир. На сидении было обнаружено оружие, похожее на автомат Калашникова, а также гильзы и патроны.

Оружие отправили на экспертизу, в ходе которой выяснили — автомат является списанным и охолощенным и предназначен для коллекционных и образовательных целей, в том числе с возможностью имитации работы при помощи патронов светозвукового действия.

Как объяснил один из молодых людей, он купил автомат в специализированном магазине, а после пригласил друга покататься на машине и пострелять.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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