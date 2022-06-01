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Бывший директор «Самарской Луки» получил 5 лет колонии за мошенничество

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Суд признал бывшего директора ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука» Александра Губернаторова виновным по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями» и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в среду, 1 июня, сообщает НИА «Самара».

Приговор пока не вступил в законную силу.

«Следствием и судом установлено, что в период с 2013 года по 2018 год осужденный совершил хищение денежных средств нескольких коммерческих организаций на сумму свыше 10 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что средства перечислялись в качестве спонсорской помощи. Бывший директор национального парка присвоил их, пользуясь доверием.

Ранее в этот день сообщалось, что в отношении воронежского предпринимателя возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве при поставке семян подсолнечника. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

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