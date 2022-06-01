МИД сообщил об ухудшении мер безопасности в посольстве РФ в Лондоне

Российские дипломаты в Великобритании сталкиваются с ограничениями в правах на справедливые и благоприятные условия труда и доступ к любому виду обслуживания, говорится докладе «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах» МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства в среду, 1 июня.

В министерстве указали, что здание консульского отдела посольства подвергалось нападениям: «активисты» закидывали его яйцами, разбивали окна зала, где велся прием граждан.

«Вопреки международно-правовым обязательствам Великобритании российские дипломаты подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства. В частности, речь идет об ограничении доступа к банковскому счету посольства, отказе официального дилера BMW от обслуживания автопарка посольства, отключении так называемой «тревожной кнопки» в зданиях и резиденции посла России в Великобритании, а также в загородной резиденции, проникновение на территорию загородной резиденции и порча ее имущества», — сказано в документе.

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