Пожарные спасли пожилую пару из горящего дома под Ульяновском

Пожар в двухэтажном жилом доме произошел в поселке Мирный, который находится в Чердаклинском районе Ульяновской области. Спасателям удалось вывести из огня пожилую пару. Об этом рассказали в среду, 1 июня, в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел накануне, 31 мая, в 13:41. В доме загорелась квартира на первом этаже. К моменту прибытия пожарных подъезд был сильно задымлен.

«Звеньями газодымозащитной службы из квартиры на втором этаже спасена пожилая пара. Огнеборцы вывели пенсионеров на улицу по лестничному маршу с использованием спасательных устройств», — говорится в сообщении, которое приводит ulpravda.ru.

В 13:54 открытое горение было ликвидировано. В тушении участвовали 12 человек и три машины.

По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

29 мая сообщалось о гибели женщины и двух ее малолетних детей в результате пожара в частном доме в Ростовской области. Следователи возбудили уголовное дело.