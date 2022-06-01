Синоптики спрогнозировали дождливый июнь в Коми

Месячный показатель осадков в большинстве районов Коми будет превышать средние многолетние значения на 30-70%. Об этом в среду, 1 июня, сообщает Коми ЦГМС.

Кратковременные дожди наиболее вероятны в юго-западных и крайних южных районах.

Как уточняет ИА «Комиинформ», средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 2-3 градуса. В южных районах норма составляет 12-14 градусов тепла, в северных — 10-11 градусов тепла, на крайнем северо-востоке — 6-8 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, в первой декаде месяца погодные условия будут формироваться под влиянием арктического антициклона. С северными потоками в республику будет поступать и арктический воздух, что объяснит перепады от жары к прохладе.

В лесах прогнозируется высокая степень пожароопасности.

26 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что лето 2022 года в России не будет холодным. Он подчеркнул, что периоды очень жаркой погоды будут сменяться похолоданием. Синоптики отметили, что летний сезон в РФ будет в рамках климатической нормы, при этом допускаются небольшие превышения.