МИД РФ назвал поставки РСЗО Украине подрывом стабильности

Поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине, инициированные Соединенными Штатами Америки, подрывают стабильность. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в МИД РФ.

Поставки США Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) подрывают стабильность, не Россия, а Запад подходит к российским границам с вооружениями. Об этом заявил в среду журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. Машков принимает участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия.

Новость дополняется.