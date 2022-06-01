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МИД РФ назвал поставки РСЗО Украине подрывом стабильности

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Фото: REUTERS/ABACA
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Поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине, инициированные Соединенными Штатами Америки, подрывают стабильность. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в МИД РФ.

Поставки США Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) подрывают стабильность, не Россия, а Запад подходит к российским границам с вооружениями. Об этом заявил в среду журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. Машков принимает участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия.

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