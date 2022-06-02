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Появились кадры попадания под обстрел российских журналистов в Северодонецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Телеканал «Звезда» в среду, 1 июня, опубликовал видео обстрела Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР) боевиками Украины, под который попали российские журналисты.

В результате осколком мины был ранен в руку корреспондент телеканала Валентин Гвоздев. Осколок поцарапал кожу. Журналисту оказали помощь на месте, перевязав место ранения. В настоящий момент жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Как он сообщил «Известиям», жилой сектор города находится под контролем Народной милиции, однако артобстрелы со стороны украинских националистов не прекращаются. Он пояснил, так как от Северодонецка до Лисичанска, из которого ведутся обстрелы, меньше 10 км, украинская сторона использует «польские мины, которые имеют небольшую дальность, но они не свистят в воздухе».

Это уже не первый случай ранения российских журналистов во время спецоперации по защите Донбасса. Ранее 13 мая съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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