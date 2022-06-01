Один человек пострадал в ДТП на трассе под Калугой

Один человек получил ранения в результате ДТП с участием трех автомобилей в Боровском районе Калужской области. Об этом в среду, 1 июня, сообщил региональный главк МЧС.

Как уточняет газета «Весть», автомобили «Газель», Nissan и Isuzu столкнулись на 95-м километре трассы М-3 «Украина». О состоянии пострадавшего не сообщается.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в этот день в Ростовской области произошло ДТП с участием девяти машин. По предварительным данным, водитель автобуса в состоянии алкогольного опьянения пренебрег безопасной дистанцией и врезался в стоящие в заторе автомобили. Травмы получил пассажир Lada Largus.