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В отношении воронежского предпринимателя возбудили уголовное дело из-за некачественных семечек

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В отношении воронежского предпринимателя возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве при поставке семян подсолнечника. Об этом в среду, 1 мая, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональный главк МВД.

Полиция не раскрывает имя подозреваемого. Однако, по данным агентства, это — учредитель и директор ООО «Союзагро» Евгений Яковенко.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4. ст. 159 УК РФ по материалам УФСБ по Воронежской области.

По информации следователей, мужчина заключил контракт на поставку семечек с контрагентом на 2,7 млн рублей, заверив в хорошем качестве продукта. Семечки предназначались для завода завода компании Lidea. Однако при получении товара было определено, что около половины объема поставки не соответствует заявленным требованиям. В результате, потерпевшей компании был причинен ущерб на сумму более 1,2 млн рублей.

Сейчас бизнесмен находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В конце марта сообщалось, что в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении управляющей компании, обслуживающей дома в Индустриальном районе Барнаула. По данным следствия, на протяжении шести лет сотрудники ООО «Жилищные услуги» вносили в квитанции по оплате сведения об услугах, которые жителям домов фактически не предоставлялись.

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