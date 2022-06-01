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МИД РФ представил доклад о нарушениях прав россиян за рубежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российское Министерство иностранных дел (МИД РФ) представило доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», в котором перечислены акты дискриминации россиян, в том числе дипломатов. Документ выложен на сайте ведомства в среду, 1 июня.

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«С момента выхода предыдущего доклада не произошло не только сколь-либо заметного выправления ситуации в этой сфере, но положение дел многократно ухудшилось. К сохранявшимся на протяжении прошлых лет характерным проблемам, с которыми сталкивались соотечественники в ряде стран, добавилась шокирующая своей дикостью тотальная дискриминация россиян, включая дипломатов, в связи с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины», — отмечается в докладе.

Проведенный специалистами министерства анализ показал, что нарушения прав россиян в государствах «коллективного Запада» стали приобретать массовый характер. Среди самых распространенных — отказ в оказании широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и других), меры против российского бизнеса, аресты имущества граждан РФ и принуждения к публичному покаянию и осуждению действий российских властей.

Дипведомство особо подчеркнуло усиление дискриминации в отношении детей с российским гражданством или русскими корнями.

«Унижения и оскорбления учеников со стороны одноклассников при равнодушном отстранении и даже попустительстве со стороны учителей, психологическое давление, целенаправленное создание условий, препятствующих полноценному учебному процессу, — всё это свидетельствует о глубине и масштабах распространения в западном сообществе русофобских настроений», — подчеркивается в документе.

В МИД РФ также напомнили о «бесчисленных угрозах» в адрес российских дипломатов и «беспрецедентном психологическом давлении», целой волне нападений на российские дипломатические представительства в мире.

«Подобные акты имели место исключительно в государствах, ведущих санкционную войну против нашей страны. Их массовый и организованный характер позволяет сделать вывод о том, что эти нападения являются спланированной акцией», — уверены авторы доклада.

На более чем 160 страницах российский МИД представил описания инцидентов с российскими гражданами и соотечественниками в странах Европы, Азии и США. Оговариваются также условия содержания россиян в зарубежных местах лишения свободы. В этом сегменте наиболее сложная ситуация «по-прежнему фиксируется в учреждениях пенитенциарной системы США, Литвы и Украины».

«Со своей стороны МИД России продолжает предпринимать все возможные дипломатические шаги для защиты прав российских граждан, оказавшихся в тюрьмах за рубежом. Такие дела находятся на контроле российских дипломатических представительств и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на самом высоком уровне», — добавили дипломаты.

31 мая статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщал, что количество экстремистских происшествий у российских посольств в первые месяцы текущего года превысило тысячу и продолжает увеличиваться. Он подчеркнул, что каждый случай недружественных акций в отношении наших загранучреждений не остается без реакции и влечет за собой активные протесты и демарши.

Усиление русофобских настроений в мире было отмечено после 24 февраля, когда Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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