Президент США Байден объявил о передаче РСЗО HIMARS в рамках военных поставок Украине

Соединенные Штаты Америки выделят новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в среду, 1 июня, сообщил президент США Джо Байден.

«Сегодня я объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы предоставить своевременную и необходимую помощь украинским военным», — говорится в заявлении Байдена.

По словам американского лидера, возможность продолжать оружейные поставки Киеву появилась благодаря дополнительному финансированию. Байден объявил, что в рамках военной помощи боевикам Украины будут переданы реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией. Так, Соединенные Штаты не считают Крым субъектом Российской Федерации и не признают независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

О том, что США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на $700 млн, стало известно 31 мая. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»