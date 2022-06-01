В Северодвинске задержали подозреваемого в жестоком убийстве собаки

Сотрудники полиции Поморья задержали подозреваемого в жестоком убийстве собаки в Северодвинске. Об этом в среду, 1 июня, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на областное управление МВД.

Тело животного нашли вечером 28 мая в городском парке. По предварительной информации, хозяином собаки был знакомый задержанного. Подозреваемый приехал в Северодвинск из Рязани для работы и остановился у мужчины.

По данным следствия, собака испортила вещи постояльца в день приезда. В дальнейшем из-за нее между мужчинами постоянно возникали конфликты. 28 мая после очередного скандала подозреваемый вывел собаку в парк и убил.

В отношении 38-летнего приезжего возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель».

26 мая сообщалось, что уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Благовещенске после того, как кто-то выбросил из окна многоквартирного дома пакет с щенком внутри. Животное погибло.