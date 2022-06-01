Пытавшийся загрызть человека конь терроризирует город на Урале

На Урале один агрессивный конь держит в страхе целый город. Это стало известно после того, как он едва не загрыз одного из жителей.

Местная жительница рассказала, что, если видит коня, то прячется.

«Нарушитель спокойствия поселился вот на этом участке. Это молодой конь, который держит в страхе целый район. Сейчас животное в загоне, но еще совсем недавно наводило ужас на местных жителей», — объяснил корреспондент Кирилл Солодков.

Камеры на улице запечатлели, как агрессивный жеребец преследует пешехода, затем наскакивает и начинает топтать копытами. Мужчине удалось спастись благодаря женщине, которая выбежала из своего двора и смогла отогнать животное.

«Когда я выскочил, мужчина уже лежал на животе, футболка была задрана и покусы, синяки с кровоподтеками и лицо разбито», — рассказал местный житель Алексей Катаев.

Пострадавший сейчас в реанимации, но хозяин коня уверяет, что пострадавший виноват сам.

«Все люди подвержены тому, что в них вселяются всякие сущности такие. В него тоже бесы вселялись время от времени. Могут вселяться и могут выходить», — говорит хозяин коня Николай.

Он также поделился способами решения проблемы.

«Когда раскладываю пищу, молюсь и читаю Библию», — рассказал он.

Местные чиновники законных способов приструнить жеребца и его владельца пока найти не могут.

«К сожалению, данная ситуация находится в правовом вакууме - выпас в строго отведенных местах в присутствии пастуха. У нас есть закон об административных нарушениях, где эта ситуация никак не урегулирована, мы не можем штрафовать собственников таких животных», — объяснил глава Верхнесалдинского городского округа Игорь Сальников.

На время полицейского разбирательства тревожную улицу будут патрулировать полицейские на железных конях. Не исключено, что владельцу потребуется психиатрическая экспертиза, а животное приютят волонтеры.

17 мая стая агрессивных собак напала на школьника в Бурятии. Агрессивные животные напали на мальчика, который шел из школы. С множеством гематом и рваных ран его отвезли в больницу.