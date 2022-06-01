Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

МИД Латвии пожизненно запретил въезд в страну 34 российским артистам

Газманову, Долиной и еще 32 российским артистам пожизненно запретили въезд в Латвию
0
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в среду, 1 июня, включил в список персон нон грата 34 граждан России, которые открыто поддерживают специальную военную операцию по защите мирных жителей в Донбассе. Все они являются деятелями искусства.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«По решению министра иностранных дел, этим лицам будет запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок. Указанные лица — в основном деятели культуры России, принимавшие участие в массовых мероприятиях и выражавшие активную поддержку решению президента России [Владимира Путина] о <военной операции>», — говорится на сайте дипведомства.

В список попали актеры Дмитрий Дюжев, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, певцы Олег Газманов и Лариса Долина и многие другие.

4 апреля Латвия наряду с Литвой решила понизить уровень дипотношений с Россией.

Страны Европы последние три месяца объявляют российских граждан персонами нон грата в связи с проведением РФ спецоперации по защите Донбасса. Например, с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия. ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Спецоперация началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022