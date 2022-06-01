МИД Латвии пожизненно запретил въезд в страну 34 российским артистам

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в среду, 1 июня, включил в список персон нон грата 34 граждан России, которые открыто поддерживают специальную военную операцию по защите мирных жителей в Донбассе. Все они являются деятелями искусства.

«По решению министра иностранных дел, этим лицам будет запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок. Указанные лица — в основном деятели культуры России, принимавшие участие в массовых мероприятиях и выражавшие активную поддержку решению президента России [Владимира Путина] о <военной операции>», — говорится на сайте дипведомства.

В список попали актеры Дмитрий Дюжев, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, певцы Олег Газманов и Лариса Долина и многие другие.

4 апреля Латвия наряду с Литвой решила понизить уровень дипотношений с Россией.

Страны Европы последние три месяца объявляют российских граждан персонами нон грата в связи с проведением РФ спецоперации по защите Донбасса. Например, с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия. ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Спецоперация началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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