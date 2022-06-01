Четыре десятка участков изымут для реконструкции дороги в Красноярске

В Красноярске идет подготовка к масштабной реконструкции переулка Боготольский. Для проведения работ планируется изъять 40 земельных участков, соответствующее распоряжение подписал заммэра Олег Животов.

Работы запланированы на отрезке между улицами Копылова и Новосибирской. Для этого власти намерены изъять 40 участков, расположенных в переулке Боготольском, на улицах Исторической, Менжинского, Розы Люксембург, Куйбышева и других.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в качестве альтернативы собственникам предложат другие участки или денежные выплаты.

В конце мая сообщалось, что в Красноярске до конца 2022 года планируют капитально отремонтировать улицу Волжскую. Подрядчик расширит проезжую часть и уложит два новых слоя асфальта. Также рабочие заменят бордюрный камень и обновят системы освещения.