Более 700 лагерей открылись при школах Красноярского края

В Красноярском крае 1 июня открылись 703 пришкольных и девять загородных оздоровительных лагеря. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Работа пришкольных лагерей осуществляется с 8:00 до 14:00. Для детей организована культурно-образовательная программа и двухразовое питание, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В загородных лагерях в этом году упор сделают на патриотическое воспитание. Каждое утро ребят будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна России. Также для школьников запланированы лекции, исторические ликбезы, творческие конкурсы и военно-патриотические игры.

Со 2 по 25 июня откроются еще 80 лагерей, из них 57 с дневным пребыванием и 23 загородных. Всего в регионе будет работать 831 площадка, летним отдыхом планируется охватить 109 тыс. детей.