Эксперты оценили ситуацию на российском рынке труда

В России сохраняется благоприятная ситуация на рынке труда, уровень безработицы в апреле минимальный за последние 10 лет. Об этом в среду, 1 июня, заявил гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

«Уровень безработицы <…> в апреле составил 4,0% — это минимальное значение за последние 10 лет. Число безработных составило 3 млн человек, что на 22,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, и на 2,4% меньше, чем в марте 2022 года», — заявил журналистам Платыгин.

По его словам, рост найма сотрудников в РФ продолжается. Соискатели востребованы на рынке труда, на это указывает рост зарплат сотрудников — на 16,4% выше, чем месяцем ранее, заключил Платыгин.

25 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что в России безработица не растет, а в настоящее время даже снижается, надо поддерживать эту тенденцию.

20 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России количество зарегистрированных безработных снизилось в период с 9 по 16 мая на 11 тыс. — до 679,1 тыс. человек.

Ранее, 4 мая, глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что около 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. Министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. В стране порядка 3,1 млн безработных, по словам Котякова, их количество в России не растет. Кроме того, гражданам доступно около 1,9 млн вакансий.

Тогда же Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.