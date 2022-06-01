Реклама
Прямой эфир

Эксперты оценили ситуацию на российском рынке труда

Гендиректор ВНИИ труда Платыгин: ситуация на российском рынке труда благоприятная
0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России сохраняется благоприятная ситуация на рынке труда, уровень безработицы в апреле минимальный за последние 10 лет. Об этом в среду, 1 июня, заявил гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Санкционное гонение: почему 10 тыс. мер против РФ не обвалили экономику
Мишустин на конкурсе «Лидеры России» оценил результаты политики ограничений

«Уровень безработицы <…> в апреле составил 4,0% — это минимальное значение за последние 10 лет. Число безработных составило 3 млн человек, что на 22,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, и на 2,4% меньше, чем в марте 2022 года», — заявил журналистам Платыгин.

По его словам, рост найма сотрудников в РФ продолжается. Соискатели востребованы на рынке труда, на это указывает рост зарплат сотрудников — на 16,4% выше, чем месяцем ранее, заключил Платыгин.

25 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что в России безработица не растет, а в настоящее время даже снижается, надо поддерживать эту тенденцию.

20 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России количество зарегистрированных безработных снизилось в период с 9 по 16 мая на 11 тыс. — до 679,1 тыс. человек.

Ранее, 4 мая, глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что около 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. Министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. В стране порядка 3,1 млн безработных, по словам Котякова, их количество в России не растет. Кроме того, гражданам доступно около 1,9 млн вакансий.

Тогда же Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022