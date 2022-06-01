Присяжные вынесли вердикт по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд

Суд присяжных вынес вердикт по делу актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд. Решение огласят в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния 1 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Присяжные обсуждали вердикт в течение 14 часов.

Согласно иску, поданному Деппом, Херд должна выплатить экс-супругу $50 млн из-за опубликованной в 2018 году статье в газете The Washington Post, в которой Херд назвала себя «публичной фигурой, представляющей жертв домашнего насилия».

Несмотря на то, что в публикации имя Деппа не называлось, статья стоила ему карьеры и прибыльных ролей в известных кинокартинах, пишет CNN.

Актриса подала встречный иск, в котором потребовала от звезды $100 млн.

Сам Джонни Депп не будет присутствовать в зале суда в момент оглашения приговора, исходя из «запланированных заранее рабочих моментов», а будет наблюдать по видеосвязи из Великобритании. Херд же должна явиться на заседание.

Депп и Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием».

Депп насилие по отношению к супруге отрицает и, в свою очередь, заявляет, что актриса сама поднимала на него руку. Кроме того, адвокаты актера сообщили о неверности Херд — якобы она изменяла ему с коллегой Джеймсом Франко и бизнесменом Илоном Маском.