Блинкен посчитал РФ неготовой к дипломатической работе по Украине

Вашингтон не видит готовности Москвы участвовать в серьезной дипломатической работе по разрешению ситуации на Украине. Об этом 1 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«К сожалению, то, что мы видим сейчас, указывает на то, что Россия не готова к серьезной дипломатической работе (по урегулированию ситуации на Украине. — Ред.), — заявил Блинкен в ходе онлайн-беседы с аудиторией журнала Foreign Affairs.

Он также добавил, что Вашингтон намерен поддерживать Украину и для того, чтобы обеспечить стране наиболее выгодную позицию на переговорах с РФ в будущем.

«Мы ожидаем, что ответ на вопрос о том, как эта ситуация завершится с тактической точки зрения, предстоит дать Украине», — добавил госсекретарь США.

Днем ранее председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Штатов Марк Милли заявил, что переговоры Киева и Москвы могли бы стать логичным и разумным завершением ситуации вокруг Украины. Он отметил, что в этой связи Вашингтон предпринимает усилия для решения геополитической проблемы дипломатическим путем.

Депутат Госдумы Александр Чепа 26 мая в беседе с «Известиями» рассказал, что основной причиной практически полной остановки прогресса в достижении договоренностей с Киевом являются постоянные консультации украинской стороны со «старшими товарищами» с Запада, которые намеренно заводят переговорный процесс в тупик, а также неконструктивная позиция Украины по ряду принципиальных для России вопросов.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины принятия выдвинутых требований для переговоров о заключении мира. При этом Песков подчеркнул, что это не территориальные уступки.

23 мая бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

22 мая советник украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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