Массовые проверки пройдут на дорогах Приангарья в июне

На дорогах Иркутской области в июне пройдут массовые проверки автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В разные дни месяца сотрудники ГИБДД проведут мероприятия «Встречная полоса» и «Внимание, пешеход». Также проверки затронут водителей и пассажиров, нарушающих правила использования ремней безопасности и детских кресел, и автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения.

«Указанные мероприятия не являются исчерпывающими и проводятся с учетом территории, дней и времени совершения ДТП», — цитирует сообщение ведомства ИА IrkutskMedia.

Госавтоинспекция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и не совершать необдуманные рискованные маневры на дорогах.