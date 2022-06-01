Подрядчика на строительство большой школы под Тюменью определят в июне

Под Тюменью до конца месяца планируется определить подрядчика на строительство новой школы на 1 тыс. мест. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Под строительство выбран участок в поселке Московский Тюменского района. Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 2,32 млрд рублей. Также власти предусмотрели резерв на дополнительные расходы застройщика.

Завершить работы и сдать объект планируется летом 2024 года.

Как уточняет портал «Наш город», школа в поселке Московский сейчас переполнена. Ее должен разгрузить новый объект образования, рассчитанный почти на 1 тыс. школьников.