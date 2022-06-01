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Путин предложил вернуть почетное звание «Мать-героиня» и ввести выплату в миллион рублей

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Президент России Владимир Путин в среду, 1 июня, в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава», поддержал инициативу возвращения почетного звания «Мать-героиня».

«В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», — пояснил глава государства.

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Его обладательницы получат по 1 млн рублей, а тем, кому присвоят медали и ордена «Родительская слава», выплатят по 200 и 500 тыс. рублей соответственно. Эти меры стали одними из целого комплекса поддержки многодетных семей.

В России орден «Родительская слава» получают родители или усыновители, которые воспитывают от семерых и более детей. За него также производится единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей.

Работа над возвращением звания уже ведется. Об этом «Известиям» 27 мая сообщила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Мать-героиня» присваивалось в СССР женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Последние в истории СССР присвоения данного звания состоялись, согласно указу президента СССР от 14 ноября 1991 года.

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