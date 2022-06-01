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Ремонт 20 аварийных мостов начали в Хабаровском крае

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Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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На дорогах Хабаровского края стартовали работы по ремонту аварийных мостов. Техника и рабочие задействованы на 20 объектах, расположенных в девяти районах региона, сообщается на сайте краевого правительства.

Восстановление ведется в Комсомольском, Ульчском, Николаевском, Солнечном, Аяно-Майском, Бикинском, имени Лазо, имени Полины Осипенко и Охотском районах.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства, наиболее масштабные работы развернуты на автодороге село Селихино – Николаевск-на-Амуре. До конца 2022 года подрядчики должны отремонтировать там 14 переправ.

Как уточняет ИА AmurMedia, ремонт сооружений ведется по федеральному проекту «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году по нему должны привести в порядок 27 мостов общей протяженностью свыше 600 пог. м. Объем финансирования составляет более 680 млн рублей.

До 2024 года при поддержке федерального центра в Хабаровском крае планируется отремонтировать 117 переправ и возвести один путепровод. Стоимость работ сейчас оценивается в 2,7 млрд рублей.

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