Политолог объяснил заявление Турции об успешных переговорах с США по F-16

В настоящее время идет торг, чтобы изменить решение Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом в среду, 1 июня, рассказал «Известиям» эксперт по Ближнему Востоку, политолог Станислав Тарасов, комментируя переговоры Анкары и Вашингтона по поставкам республике американских истребителей F-16.

«Идет торг, чтобы нейтрализовать эмбарго Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. [Президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану нужна хоть какая-то победа. Он был готов за кулисами договориться по этому вопросу, но дело в том, что его стали публично оскорблять, ему стали грозить, выставлять какие-то санкции, а он стал завышать планку требований», — пояснил он.

По словам эксперта, турецкому лидеру могло бы хватить или так называемых дорожных карт со стороны Швеции и Финляндии по курдскому вопросу, или же договора с Соединенными Штатами по снятию санкций по истребителям.

«Не исключено, что американцы могут пойти на такой шаг, чтобы снять напряжение. Как дальше себя будет вести Турция, сказать сложно. Но Эрдогану нужна хоть какая-то победа. Точнее [власти Турции] хотят из нынешней ситуации вынести хоть какую-то пользу для себя», — заключил Тарасов.

Ранее в этот день министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о том, что переговоры по поставкам Анкаре американских истребителей F-16 прошли в положительном ключе.

До этого Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для состоящих на вооружении ее ВВС самолетов.

30 мая Эрдоган заявил, что позиция Турции в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО не поменяется, если со стороны этих государств не будут предприняты нужные шаги.

23 мая президент Турции заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.