Юрист оценил возможность оплаты лизинга иностранных самолетов в рублях

Российские авиакомпании открывают счета, чтобы перечислять лизинговые платежи в рублях, которые буду аккумулироваться. Вопрос состоит в том, насколько лизингодатели из зарубежных недружественных стран будут руководствоваться благоразумием и желанием извлекать и получать прибыль. Об этом заявил «Известиям» юрист, медиатор Юрий Капштык в среду, 1 июня.

Перечисленные РФ деньги иностранным лизингодателям будут накапливаться на счетах. Вопрос, насколько иностранцы захотят быстро получить эти средства, отметил юрист. Именно механизм взаиморасчетов в рублях укрепляет российскую нацвалюту, что выгодно Москве. Если государство начало политику по укреплению рубля, это будет касаться всех платежей, сказал он.

Ранее в этот же день «Ведомости», ссылаясь на близкие к правительству РФ источники, писали, что 15 российских авиакомпаний готовятся к оплате лизинга иностранных самолетов в рублях. Деньги начнут поступать на рублевые счета типа «С» для перечисления платежей за самолеты лизингодателям из недружественных стран после окончания срока фактической предоплаты. «Аэрофлот», S7 Airlines и Smartavia подтвердили данную информацию.

При подписании лизинговых договоров в качестве форс-мажора не были предусмотрены односторонние санкции со стороны лизингодателей — недружественных сейчас России стран, отметил Капштык. В настоящее время сложилась ситуация юридического казуса, когда требования исполнения международных договоров по лизингу предусматривают обязательства оплаты, а российское законодательство требует производить взаиморасчеты в рублях.

Технически механизм оплаты лизинга иностранных самолетов в рублях будет решен, но для этого санкции должны быть или изменены, или отменены, и только тогда заграничные компании получат доступ к этим средствам, полагает медиатор.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила расчетов за лизинг и покупку иностранных самолетов в условиях действия новых санкций. Если иностранная компания-лизингодатель из недружественного государства имеет зарегистрированное в России структурное подразделение, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте.

Новые санкции Запада, введенные после начала специальной военной операции по защите Донбасса, включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, на страхование и техобслуживание лайнеров. До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда. 14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, поэтому сейчас эти авиакомпании могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности России.

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