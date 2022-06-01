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В Турции заявили об успешных переговорах с США по истребителям F-16

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Фото: commons.wikimedia.org
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Переговоры Турции и США по поставкам республике американских истребителей F-16 прошли в положительном ключе. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в среду,1 июня.

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«Переговоры с США по F-16 прошли положительно. Мы верим, что США удовлетворят нашу потребность в F-16», — цитирует его турецкая газета Hürriyet.

Акар также заявил, что для того, чтобы НАТО было сильным военно-политическим блоком, необходимо чтобы все его члены были такими же.

«Чтобы альянс был сильным, его члены должны быть сильными один за другим. Я считаю, что администрация США не оставит это без внимания», — заключил глава МИД Турции.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей — F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для состоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести эти истребители в Турции заявили после ее исключения из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Так, 19 марта агентство Reuters сообщило, что США неофициально обсуждали с Турцией возможность передать системы противоракетной обороны С-400 Украине, чтобы «‎‎помочь ей бороться с российскими войсками». В ответ же Вашингтон откажется от санкций против оборонной промышленности Турции, которые он ввел в конце 2020 года. Также США могут вернуть Турцию в программу поставок американских истребителей F-35.

После этого глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил «‎Известиям»‎, что Анкара не намерена отказываться от российских систем С-400 под давлением США.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и США. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

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