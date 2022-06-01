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Дело о хищении 1 млн рублей из бюджета возбудили в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о хищении 1 млн рублей из бюджета. Фигурантом по нему проходит главный специалист по финансовым вопросам администрации Аринского сельского поселения.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе региональной прокуратуры, с января 2020 года по январь 2021-го подозреваемая запрашивала в казначействе бюджетные средства, после чего похищала их. Общая сумма составила 1,1 млн рублей.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Преступление выявлено при активном участии сотрудников краевого УФСБ. Расследование находится на контроле прокуратуры Охотского района.

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