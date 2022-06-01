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В партии Порошенко заявили о постепенном установлении диктатуры на Украине

Депутат от партии Порошенко заявил, что правление на Украине постепенно движется к диктаторской форме
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Фото: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Wire
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Правление на Украине постепенно движется к диктаторской форме. Об этом 1 июня заявил депутат от партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» Олег Синютка.

«Зеленский пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти»
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«К сожалению, мы постепенно движемся к диктаторской форме правления на Украине. И карманный парламент необходим в этой ситуации. Потому что очень важно, чтобы власти сегодня имели возможность манипулировать теми или иными решениями», — заявил он в эфире украинского телеканала «Еспресо».

Синютка также отметил, что дистанционное голосование в Верховной раде, которое сейчас там используется, является нарушением Конституции страны, в которой указано, что заседание парламента должно проходить на улице Михаила Грушевского в Киеве, а депутаты должны осуществлять голосование лично.

И это, по мнению нардепа, представляет опасность для государства.

26 мая бразильский журналист Пепе Эскобар в статье для портала The Cradle и вовсе предположил, что президент Украины Владимир Зеленский передаст Польше право управлять страной. Он отметил, что Варшава стремится извлечь выгоду из ситуации на Украине и «усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние» на западе этой страны.

До этого, 22 мая, стало известно, что Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала данную инициативу казусом суверенитета, добавив, что киевский режим активно разбрасывается своей независимостью. Помимо этого, она подчеркнула, что таким образом власти Украины легализуют де-факто захват страны.

Еще в феврале прошлого года глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Зеленский превращается в человека войны, из-за которого страна в итоге может развалиться.

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