Германия отправит Греции бронетехнику, снятую с производства и без боеприпасов, взамен направляемых Киеву бронетранспортеров советского производства со всем вооружением. Об этом 1 июня написал портал ieidiseis.gr.

Накануне представитель правительства Греции Яннис Иконому подтвердил, что власти страны намерены направить на Украину свои устаревшие бронетранспортеры советского образца, которые не нужны самой греческой армии, а взамен их получить якобы новые машины из Германии. О планирующихся поставках военной техники из Греции в Киев сообщал также канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Однако, по информации ieidiseis.gr, немецкая сторона предоставит «почти невооруженные» «Мардеры» того же возраста, что и БМП-1, которые Афины передадут Украине. Автор статьи отмечает, что немецкие производители давно остановили производственную линию необходимых для боевых машин ракет.

«То есть Греция должна направить на украинский фронт вооруженные машины, а Германия, как «хороший союзник», должна предложить ему — «взамен» — пустотелую броню и заодно официально начать переговоры с немецкими фирмами о ненужных поставках модернизации танков «Леопард», — говорится в статье.

Ранее, 31 мая, Коммунистическая партия Греции выразила недовольство по поводу «безудержного вовлечения страны» в помощь Украине. В партии выразили опасение за дальнейшую обороноспособность страны и потребовали от правительства и компетентного министерства обороны немедленного разъяснения ситуации.

Западные страны нарастили военную поддержку Украины на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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