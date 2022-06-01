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Экс-футболист ЦСКА Александр Беркетов скончался на 47-м году жизни

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Фото: ТАСС/Олег Булдаков
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Бывший защитник московского ЦСКА, обладатель Кубка России Александр Беркетов скончался в возрасте 46 лет. Об этом 1 июня сообщил в Telegram-канале бывший пресс-атташе сборной РФ журналист Илья Казаков.

По предварительным данным, причиной смерти спортсмена мог стать оторвавшийся тромб.

Беркетов выступал за «Ротор» с 1993 по 2001 год. В 2001-м он перешел в ЦСКА, в составе армейцев он выиграл чемпионат России 2003 года. В ЦСКА Беркетов и завершил карьеру.

После этого работал в тренерском штабе «Ростова», подмосковных «Химок» и минского «Динамо».

Дата и место похорон пока не определены.

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