США решили довериться заявлениям Киева о неиспользовании РСЗО для ударов по РФ

Украина заверила США, что не будет использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) в сторону России в случае отправки Киеву этого вооружения. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил 1 июня, что Вашингтон доверяет этим заявлениям.

«Что касается поставляемых Украине оружейных систем, украинская сторона заверила нас в том, что они не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории. Между нашими странами сформировалось хорошее доверие, как и с другими нашими партнерами и союзниками», — сказал он в ходе совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

Ранее в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что возможные поставки Украине РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в нынешнюю ситуацию.

31 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву РСЗО с управляемыми ракетами дальностью более 60 км. Таким образом, американские ракеты смогут удвоить дальность удара ВСУ. Однако боеприпасы, которые позволили бы вести огонь на дальность почти в 500 км и бить по территории РФ, Белый дом якобы поставлять не планирует.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в свою очередь, что Штаты рассматривают возможность отправки Украине ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности.

До этого, 28 мая, газета The New York Times сообщила о том, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Киеву РСЗО большой дальности. Издание уточнило, что официальные лица не предоставили подробностей относительно типа ракет, которые Вашингтон планирует передать. При этом собеседник издания отметил, что речь может идти о поставке установки со спутниковым ведением M31 GMLRS, дальность огня которой в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.

В тот же день сенатор от Крыма Сергей Цеков также подчеркивал, что если дальнобойные ракеты, которые США намерены поставить Украине, достигнут российских городов, то Москва даст адекватный ответ.

27 мая телеканал CNN сообщал, что представители Киева рассчитывают на американские РСЗО, поскольку они могут запускать ракеты на сотни километров и превосходят по данному параметру любую систему вооружения, уже имеющуюся в арсенале украинской армии.