Скелет человека обнаружен в ходе ремонта теплотрассы в Екатеринбурге

Рабочие, осуществлявшие ремонт теплотрассы на улице Бетонщиков в Екатеринбурге, обнаружили скелетированный труп человека. Об этом рассказали в пресс-службе городского УМВД 1 июня.

«Сообщение об обнаружении останков неизвестного гражданина поступило сегодня днем в отдел полиции № 2 от рабочих, осуществлявших ремонт теплотрассы на улице Бетонщиков. Представители управляющей компании пояснили, что наткнулись на скелетированный труп при демонтаже коммуникаций», — сообщили в ведомстве.

По предварительным оценкам, телу не менее трех лет. В настоящий момент следственные органы проводят опрос свидетелей и осмотр места происшествия. Дальнейшие экспертизы покажут пол, возраст, давность и точную причину смерти, притом что видимых телесных повреждений обнаружено не было.

29 мая в Тюменской области на берегу реки Тура в поселке Мальково были найдены останки расчлененного трупа новорожденного ребенка. В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ об убийстве матерью новорожденного ребенка. Сейчас ее разыскивают правоохранительные органы.