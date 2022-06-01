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Один человек погиб в результате ДТП в Брянской области

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39-летний мужчина погиб в результате ДТП под Брянском. Об этом в среду, 1 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Инцидент произошел около 22:40 31 мая в Клинцовском районе на 2-м км автодороги Брянск – Новозыбков – Клинцы. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, водитель автомобиля Audi А4 сбил прохожего, внезапно вышедшего на проезжую часть. Пешеход скончался от полученных травм.

Как отметили инспекторы, на мужчине была темная одежда без световозвращающих элементов.

Ранее в этот день в Ростовской области произошло ДТП с участием девяти машин. По предварительным данным, водитель автобуса в состоянии алкогольного опьянения пренебрег безопасной дистанцией и врезался в стоящие в заторе автомобили. Травмы получил пассажир Lada Largus.

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