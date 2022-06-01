Окрестности священного озера Сайсары расчистили в Якутске

В Якутске активисты расчистили территорию священного озера Сайсары. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Республики Саха (Якутия).

Одним из инициаторов субботника выступил специалист Момского комитета охраны природы Владимир Стрекаловский. По его словам, нерадивые граждане оставляют мусор в течение всей зимы и не думают о том, что весной лед растает, а пакеты с отходами осядут на дно, пишет ИА SakhaNews.

«Озеро Сайсары — историко-культурный и географический центр Якутии, известный как место обитания легендарных прародителей якутского народа Омогой Бая и Эллэй Боотура. В средние века на берегах озера располагалась ставка Тыгына — легендарного правителя хангаласского рода, объединившего народ саха. Отсюда пошел строиться город Якутск», — рассказал Стрекаловский.

Озеро является одной из достопримечательностей Якутии и считается священным для местных жителей.