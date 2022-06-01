В Крыму возобновятся перевозки по единому билету

В Крыму с 10 июня возобновляются перевозки по единому транспортному билету. Об этом в среду, 1 июня, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу «Единой транспортной дирекции».

«С 10 июня АНО «Единая транспортная дирекция» возобновляет мультимодальные перевозки по единому билету в Крым с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы», — говорится в сообщении.

Билеты уже доступны к оформлению. Автобусы будут ходить три раза в день, расписание удобно синхронизируется с расписанием поездов дальнего следования.

Как отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, в регион можно добраться и обычными рейсовыми автобусами.

«Билеты по всем направлениям есть в наличии, это мы проверяем каждый день», — добавил он.

Кроме того, идут работы по организации морского сообщения между Краснодарским краем и Крымом.

Единый билет был введен в 2014 году и использовался для доставки пассажиров на полуостров на поезде, с пересадкой на автобус и следом на паром через Керченский пролив. После открытия автомобильной части Крымского моста пассажиры добирались в регион поездами и автобусами. После открытия железнодорожной части моста продажи таких билетов были прекращены.