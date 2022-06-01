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Минувший май в Петербурге оказался самым холодным за пять лет

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Май 2022 года в Санкт-Петербурге стал самым холодным за последние пять лет. Об этом в среду, 1 июня, со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова сообщил 78.ru.

Средняя температура воздуха составила 10 градусов тепла. Осадков выпало 52% от нормы. Солнце светило на протяжении 30 дней, однако количество солнечных часов составило 252, что ниже средних значений.

Более холодным — со средней температурой +9,4 градуса — был май 2017 года. В XX веке холоднее было в 1999 году, тогда показатель составил +7,7 градуса. Самым холодным за всю историю наблюдений при этом остается май 1909 года — 6,1 градуса тепла. Самыми теплыми — май 1897 года (+16,2 градуса) и май 2018 года (+15,1 градуса).

26 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что лето 2022 года в России не будет холодным. Он подчеркнул, что периоды очень жаркой погоды будут сменяться похолоданием. Синоптики отметили, что летний сезон в РФ будет в рамках климатической нормы, при этом допускаются небольшие превышения.

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