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Военный историк объяснил смену тактики России в Донбассе

Военный историк Буранов: Россия от наскока перешла к планомерному уничтожению противника
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Военный историк Никита Буранов в среду, 1 июня, рассказал «Известиям», как поменялась тактика ведения боевых действий России во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

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Ранее в этот день председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после изменения подхода к ведению боевых действий Россия практически перестала нести потери на Украине. По его словам, тактика, а также подход к боевым действиям изменились после того, как российских военных начали захватывать в плен, показательно издеваться над ними и подвергать пыткам. Депутат добавил, что спецоперация сегодня проводится «строго по военной науке».

Как отметил Буранов, изначально у России был расчет на то, что военные действия стоит «проводить наскоком», однако по совокупности факторов расчет не оправдался, и поэтому было решено сменить тактику: в ходе боевых действий ВС РФ перешли к вытеснению занимаемых противником позиций, уничтожению его крупных формирований, складов, пунктов сбора и силовых средств.

«От «кавалерийского наскока» перешли к планомерному уничтожению националистов. Поэтому сейчас у украинцев наблюдается скачкообразность потерь как в военной технике, так и в личном составе. Очень много есть видео, где военнослужащие ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) высказывают повальное нежелание выходить на боевые позиции, так как сами считают, что их гонят на убой», — подчеркнул Буранов.

Накануне немецкий военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер допустил, что Россия может взять под контроль весь Донбасс в течение нескольких дней. Он заметил, что русские решают вопросы поочередно. Тактика России, считает Катер, включает в себя укрепление в сухопутном коридоре в Крыму, включая Мариуполь и другие порты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В марте глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса. При этом Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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