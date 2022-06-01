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В День защиты детей завершился прием заявок на участие в конкурсе рисунков

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Фото: Глеб Синюк
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Более 2 тыс. работ прислали участники на конкурс «Сад памяти глазами детей» в этом году. Юные художники посвятили свои рисунки героям семьи, прославленным воинам Великой Отечественной войны, а также природе России.

География творческого проекта охватила 78 регионов России и восемь стран ближнего и дальнего зарубежья. Свои рисунки присылали дети из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Египта, Туниса, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Наибольшее число работ организаторы получили из Краснодарского края — 101, Башкирии — 91 и Тульской области — 89. Победителя определит жюри во главе с художником-акварелистом, членом Российской академии художеств, основателем и руководителем Школы акварели и ректором Академии акварели и изящных искусств, народным художником Российской Федерации Сергеем Андриякой.

«Я уже успел посмотреть несколько работ и хочу отметить, что в этом году участники подошли к конкурсу с особым трепетом. Вдохновившись великими подвигами предков и их мужеством, ребята постарались выразить свои чувства в рисунке. У многих это получилось», — рассказал Сергей Андрияка.

Присылать свои рисунки юные художники могут и после завершения приема заявок. Эти работы будут представлены вне конкурса на сайте «Сада памяти», а на карте акции будет отмечен регион или город, где проживает участник. Итоги конкурса подведут 13 июня. Главный приз — поездка в Москву и участие в финальном мероприятии акции «Сад памяти» на Поклонной горе 22 июня.

Акция «Сад памяти» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, благодаря которому в этом году к «Саду памяти» присоединились более 2,5 млн обучающихся и преподавателей во всех субъектах страны. Для сравнения: в прошлом году в акции участвовали почти 1,5 млн детей.

В формате проекта «Сад памяти в школе» выпускники российских школ высаживали деревья в память о героях Великой Отечественной войны в дни последних звонков. Центральное мероприятие прошло в московской школе № 354 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева, куда поздравить выпускников и высадить свое памятное дерево приехал первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. «Сады памяти» также создавали выпускники в Ярославской, Воронежской, Оренбургской областях, в Башкирии, Бурятии и других регионах.

Кроме того, в образовательных учреждениях традиционно прошел Всероссийский урок Победы, в котором участвовало более 590 тыс. учащихся и свыше 16 тыс. педагогов из 85 субъектов России.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших.

Акция организована АНО «Сад памяти», всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».

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