McDonald's еще не принял решение о возвращении в онлайн

Сеть ресторанов McDonald's еще не решила, вернется ли компания в онлайн. В пресс-службе сети «Известиям» сказали 1 июня, что «этот вопрос у нас сейчас в работе и решается». Представитель компании не стал уточнять, в течение какого промежутка времени будет известен ответ.

В «Яндексе» и Delivery Club «Известиям» не уточнили, какое решение им презентовал партнер.

Ранее стало известно, что нефтяник из Новокузнецка, партнер-франчайзи Александр Говор, покупатель бизнеса McDonald's в России, стал единственным владельцем компании «Клуб отель», которая в конце мая подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении российского подразделения «Макдоналдс корпорейшн». Эта информация следует из выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 1 июня.

«Говор Александр Николаевич. Номинальная стоимость доли — 1 млн рублей. Размер доли в процентах — 100», — отмечается в документе.

Изменения в документы компании внесли 31 мая 2022 года. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», до этого на протяжении 10 лет 100% долей в уставном капитале ООО «Клуб отель» владела Светлана Говор. Компания занимается ресторанной деятельностью и оказывает услуги по доставке продуктов питания.

Накануне СМИ сообщали, что McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию еще трех брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас». До этого появилась информация о подаче заявок на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

В пресс-службе McDonald's рассказали агентству «Москва», что будут выбирать новое название из пяти вариантов.

Однако глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил «Известиям», что фразы, которые стремится запатентовать новый владелец сети, будут использовать в качестве названий блюд в меню. Название ресторанов не будет связано с этими фразами.

Как рассказал «Известиям» 28 мая сотрудник ресторана сети на Пушкинской площади в Москве, работникам McDonald's уже выдали новую форму. Он отметил, что одежда полностью черная: футболка и кепка, все желтые буквы М уберут, но остальное «будет тем же, что и было». В пресс-службе компании назвали сообщения о том, что форма работников останется прежней, слухами. Также там не подтвердили исчезновение бигмака из меню.

26 мая в McDonald's заявили, что сеть заработает под новым брендом в Москве в июне. Все рестораны сети в России откроются до 15 июля. Заведение на станции метро «Пушкинская» в столице заработает первым — 12 июня.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».