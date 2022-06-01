Один человек ранен из-за обстрела ВСУ Ясиновского коксохимического завода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиновский коксохимический завод в городе Макеевка. Ранен один человек, сообщил 1 июня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ обстреляли Ясиновский коксохимический завод, ранение получил один человек. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — уточнили в штабе.

Ранее 1 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали об обстреле в городе Горловка со стороны ВСУ. В результате один человек погиб и еще один получил ранения.

Кадры последствий атаки показал военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев. Местные жители рассказали, что город обстреливают постоянно.

На видеозаписи заметны на улице воронки от упавших снарядов, один из них попал в автомобиль.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за сутки в республике из-за обстрелов со стороны украинских военных пострадали пять человек, еще двое погибли.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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