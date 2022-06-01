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Президент Турции Эрдоган объявил о новой антитеррористической операции на севере Сирии

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Турция начинает новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. Об этом в среду, 1 июня, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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Операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС). Они признаны Турцией террористическими организациями.

Турция намеревается сформировать «зону безопасности» на 30 км вглубь от границы республики, очистить Талль-Рыфат и Мюнбич, пишет агентство Anadolu.

30 мая также сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора попросил президента России Владимира Путина обеспечить безопасность территорий на севере Сирии. Он заявил, что в Сирии продолжаются нападения на Турцию со стороны Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».

29 марта Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения организаций, которые Анкара считает террористическими.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции — «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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