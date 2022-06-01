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Представитель Джигана счел несостоятельным иск против него за пропаганду ЛГБТ

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Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин
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Представитель рэпера Джигана Александр Никитин 1 июня рассказал «Известиям» детали об иске, поданном против исполнителя.

Так, в конце 2021 года исполнительный директор в Национальном родительском комитете и по совместительству психолог Юрий Облонский подал в суд на рэпера, обвинив его в оскорблении детей, а также пропаганде ЛГБТ-отношений. Истец изучил творчество артиста и решил привлечь его по ст. 152 ГК РФ («Защита чести, достоинства и деловой репутации»), взыскав 1,2 млн рублей.

«Мы считаем, что заявление истца не должно быть удовлетворено, потому что его никто не оскорблял и не опорочил. Мой доверитель, в принципе, истца не знает и никогда не знал, никогда к нему не обращался. А вот иски о защите чести и достоинства могут подавать только те, кого персонально оскорбили, опорочили честь и достоинство», — пояснил корреспондентам Никитин.

Он также указал на то, что нельзя через суд обязать кого-либо извиниться. К тому же обвинитель заявил, что планирует направить деньги детям, то есть на благотворительность. Так что необходимо определиться: это либо она, либо моральный вред.

По словам адвоката исполнителя Сергея Жорина, конкретно специалиста рэпер никак не затрагивал, так что по закону Облонский не может претендовать на защиту чести и достоинства, сообщили в «Газете.Ru».

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